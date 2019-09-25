Son Dakika Haberleri: Ermaksan, yenilikçi teknolojilerini Almanya EMO Fuarı’nda tanıttı
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Ermaksan, yenilikçi teknolojilerini Almanya EMO Fuarı’nda tanıttı

1 saat önce

Ermaksan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın önemli metal işleme fuarlarından biri olan EMO Hannover Fuarı'nda, yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirdiği son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Ermaksan, yenilikçi teknolojilerini Almanya EMO Fuarı’nda tanıttı, System.String[]

Ermaksan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın önemli metal işleme fuarlarından biri olan EMO Hannover Fuarı'nda, yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirdiği son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Hannover, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:55 
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