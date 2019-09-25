Ermaksan, yenilikçi teknolojilerini Almanya EMO Fuarı’nda tanıttı
1 saat önce
Ermaksan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın önemli metal işleme fuarlarından biri olan EMO Hannover Fuarı'nda, yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirdiği son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Ermaksan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın önemli metal işleme fuarlarından biri olan EMO Hannover Fuarı'nda, yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirdiği son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:55
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