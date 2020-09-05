Ermaksan, yerli imkanlarla yeni "eklemeli imalat makinesi" üretecek - Son Dakika

Ermaksan, yerli imkanlarla yeni "eklemeli imalat makinesi" üretecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı kapsamında projesi kabul edilen 10 firmadan biri olan Ermaksan firması, 800x800 milimetre eklemeli imalat makinesini yerli imkanlarla üretecek.

Ermaksan, yerli imkanlarla yeni

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı kapsamında projesi kabul edilen 10 firmadan biri olan Ermaksan firması, 800x800 milimetre eklemeli imalat makinesini yerli imkanlarla üretecek.

Ermaksan firması, söz konusu imalat makinesini yerli imkanlarla imal eden dünyanın ikinci firması olacak.

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin yatırımların desteklendiğini hatırlattı.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatan Özkayan, "Bizim projemiz de desteklenmeye layık görüldü. Proje kapsamında dünyada sadece bir firmanın ürettiği 800x800 milimetre eklemeli imalat makinesini yerli imkanlarla üreteceğiz. Burada büyüklük önemliydi. Bu büyüklükte yapılan bir makinede 800 milimetreye 800 milimetre ebatlarında büyük parçalar print edebileceğiz." dedi.

Özkayan, Ermaksan'ın eklemeli imalat makineleri alanında Türkiye'de tek üretici olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de tek üretici biziz. Hem 120x120 milimetre hem de 250x250 milimetre ebatlarında makineler üretiyoruz. Proje kapsamında üreteceğimiz makine ise 800x800 milimetre ebatlarında ve yeni bir makine olacak. Özellikleri ve teknolojisi de daha farklı olacak. Üzerinde daha fazla lazer olacak. Hem hızlı üretimi sağlayacak hem de büyük ebatlı parçaların üretimi yapılabilecek." diye konuştu.

"300 parçadan oluşan sistemi tek seferde üretebiliyorsunuz"

Bu makinelerin savunma sanayi ve havacılık sektörüne büyük katkılarının olduğuna dikkati çeken Özkayan, şöyle devam etti:

"Bu makineler çok stratejik makineler. Artık günümüzde tasarımlar ve konseptler değişti. Ar-Ge ile mevcut bilinen üretim teknolojileri de değişti. Bildiğimiz CNC ve konvansiyonel makineler yeni yapılara cevap veremiyor. Dolayısıyla özgün ve özgür tasarımlarda mutlaka 3D sistemler gerekli. Eklemeli imalat burada olmazsa olmaz, ön plana çıkıyor. Bu teknolojiyle çok farklı ürünler üretebiliyorsunuz. Mevcut bir yapıyı tek parçalı bir yapıya dönüştürebiliyorsunuz. 300 parçadan oluşan sistemi tek parçada veya seferde üretebiliyorsunuz. Kullanılan malzemeden dolayı muazzam kolaylık ve hafiflik sağlıyor. Dünyada da bu makinenin kullanım trendi git gide artıyor. Bu makinelerin özellikle uzay, havacılık, savunma ve medikal tıpta çok ciddi kullanım alanları var. Üniversitelerde kullanılabilir."

"Metal yazıcılar üzerinde çalışıyoruz"

Bu sektörde büyük bir pazar payının olduğuna işaret eden Özyakan, Türk üretici olarak bu makineleri ürettikleri için gurur duyduklarını dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte değişik ve farklı konseptlerde de makineler üreteceklerini ifade eden Özkayan, şunları kaydetti:

"Biz özellikle metal printerler (yazıcılar) üzerinde çalışıyoruz. Şu anda milyarlarca dolarlık bir pasta var. Biz de bundan pay alacağız. Hem ithalat anlamında Türkiye'nin dışa bağımlılığı kalmayacak, kendi milli ve yerli makinesini kullanabilecek hem de dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapma şansımız olacak. Şu anda Ermaksan ürettiklerinin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Bu makinelerle de sürdürebilir büyümemizi devam ettireceğiz ve ülkemize katkı sağlayacağız. Bu makinelerin küçük boyutlu olanlarını AB ülkelerine, Amerika'ya ihraç ediyoruz. İç piyasaya ciddi anlamda satışımız var.

Üreteceğimiz makineleri de öncelikle bu ülkelere ve diğer ülkelere ihraç edeceğiz. 120x120 milimetrelik makineler daha çok dental sektörüne yönelik. Bilgisayarda ölçülendirilmiş dişler tek seferde basılıyor ve diş hekimlerine sunuluyor. 250x250 milimetrelik makineler daha endüstriyel. Savunma ve havacılıkta, endüstrinin bazı kesimlerinde yoğun olarak kullanılıyor."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ermaksan, yerli imkanlarla yeni 'eklemeli imalat makinesi' üretecek - Son Dakika Ekonomi


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