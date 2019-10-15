Son Dakika Haberleri: Erman Deveci hattrick yaptı
Son Dakika Spor Erman Deveci hattrick yaptı

Erman Deveci hattrick yaptı

1 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği kaptanı Erman Deveci, bir maçta 3 gol atarak takımına 3 puanı kazandırdı.

Erman Deveci hattrick yaptı, System.String[]

Kayseri Gençlerbirliği kaptanı Erman Deveci, bir maçta 3 gol atarak takımına 3 puanı kazandırdı.


Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Gençlerbirliği'nin kaptanı Erman Deveci, son oynadıkları Kocasinan Şimşekspor maçının yıldızı oldu. Müsabakanın ilk yarısını 3-0 geride tamamlamalarına rağmen ikinci yarıda attıkları 4 golle 3 puanı alan Gençlerbirliği takımının kaptanı Erman Deveci, 3 gole imza koydu. Bir golü de ofsayt gerekçesi ile sayılmayan Erman, haftaya damga vurdu.


Tecrübeli futbolcu maç sonrasında, "Biz burada ağabeylik, kaptanlık yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluğa oynuyoruz. İnşallah şampiyon olacağız" dedi. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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