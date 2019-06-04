Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet Basket'te
30 dakika önce
Fransa Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter'in sözleşmesi uzatıldı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter
'in sözleşmesi uzatıldı.
Cholet Basket Kulübü, 62 yaşındaki Erman Kunter'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Daha önce 2006-2012 yıllarında çalıştırdığı Cholet Basket'te geçen sene tekrar göreve gelen Erman Kunter, takımıyla 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
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