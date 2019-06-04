Son Dakika Haberleri: Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet Basket'te
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Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet Basket'te

30 dakika önce

Fransa Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter'in sözleşmesi uzatıldı.

Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet Basket'te, System.String[]
Fransa Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter'in sözleşmesi uzatıldı.
Cholet Basket Kulübü, 62 yaşındaki Erman Kunter'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Daha önce 2006-2012 yıllarında çalıştırdığı Cholet Basket'te geçen sene tekrar göreve gelen Erman Kunter, takımıyla 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:22 Kaynak: AA
basketbol, Fransa, Erman Kunter, Spor
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