Son Dakika Haberleri: Erman Kunter harikalar yaratıyor
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Erman Kunter harikalar yaratıyor

6 saat önce

Bu hafta Pau Orthez'i deplasmanda Jalen Riley'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 83-82 yenen Cholet dokuzuncu haftada yedinci galibiyetini aldı.

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Bu hafta Pau Orthez'i deplasmanda Jalen Riley'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 83-82 yenen Cholet dokuzuncu haftada yedinci galibiyetini aldı. Cholet ligde averajla dördüncü sırada bulunuyor.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:38 
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