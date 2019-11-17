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Erman Kunter harikalar yaratıyor
6 saat önce
Bu hafta Pau Orthez'i deplasmanda Jalen Riley'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 83-82 yenen Cholet dokuzuncu haftada yedinci galibiyetini aldı.
Bu hafta Pau Orthez'i deplasmanda Jalen Riley'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 83-82 yenen Cholet dokuzuncu haftada yedinci galibiyetini aldı. Cholet ligde averajla dördüncü sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:38
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