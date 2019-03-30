Ermaş, Coante’yi global marka yapmak istiyor
1 saat önce
Ermaş Mermer, 2017'de Coante markasıyla kuvars esaslı kompoze taş plaka üretimine başladı.
Ermaş Mermer, 2017'de Coante markasıyla kuvars esaslı kompoze taş plaka üretimine başladı. Firma, üretim kapasitesini artırarak, Coante'yi global marka haline getirmeyi hedefliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:47
Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu
Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı
Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı