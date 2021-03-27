ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı - Son Dakika

ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı

27.03.2021 10:12
ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonucu göreve seçilen Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Şafak Erel ile Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç ile görüştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonucu göreve seçilen Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Şafak Erel ile Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç ile görüştü.

Kdz. Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleri Sabriye Aşır, Aykut Ateş ve Fahrettin Özaydın ile birlikte geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonucu Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği yönetimine seçilen Şafak Erel ve yönetimini ziyaret etti. Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği merkezinde EGD Başkanı Şafak Erel ve Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç tarafından karşılanan ERMED heyeti, Erel'i ve demokratik bir kongre sonucu göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Ziyarette bir konuşma yapan ERMED Başkanı Doğan Gönüllü, EGD'nin yeni yönetimine Başkan Şafak Erel nezdinde başarılar dilediğini söyledi. Gönüllü konuşmasında, "Ereğli Gazeteciler Derneği'nin Şafak Erel başkanlığında oluşan yeni yönetiminin hayırlı olmasını dilemek ve kutlamak için buradayız. Geçmişten bu yana dernekte görev almış tüm başkanları da anıyorum. Ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum. Bizler ERMED yönetim kurulu üyeleri olarak, EGD ve ERMED'in kendi kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda dostluk zemininde ilerleyeceklerine, gelişeceklerine ve hem meslek mensuplarına hem de kente yararlı projelere imza atacaklarına inanıyor, bunu diliyoruz. Dayanışmaya her zamankinden daha fazla gereksinimimiz var. ERMED'in hayat bulmasının en öncelikli sebebi budur. Kentimizdeki meslek ortamımızda, iki örgütlü güç olarak iyi niyet ve dayanışma duyguları içinde olma dileğimizi tekrarlayarak, yönetiminizdeki tüm arkadaşlarımıza içtenlikle başarı diliyoruz." İfadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EGD Başkanı Şafak Erel de, yapılan kongre sonucu görevi devraldıklarını ve hızla çalışmaya başladıklarını söyledi. Hem derneğin üyelik yapısında hem de derneğin kamu ve kamuoyu ile ilişkilerinde yapılması gerekenleri tek tek hayata geçireceklerini dile getiren Erel, "Hepimiz aynı gemideyiz ve kucaklayıcı olmak için buradayız. Sizlere de başarılar diliyor, ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Bizler de en kısa zamanda tüm gazetecileri tek tek ziyaret edeceğimiz gibi, sizi ziyaret etmek istiyoruz" dedi.

Ziyaret, her iki dernek yönetiminde bulunan gazetecilerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla devam etti. - ZONGULDAK

ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı
ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı
ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı

Vedat Kılıç, Zonguldak, Kongre, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERMED yönetimi, EGD yönetimini kutladı - Son Dakika


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