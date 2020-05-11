Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'nun Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Zorlu, mesajında, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arası, toplumun azımsanmayacak bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, dünyaya onların penceresinden bakılarak farkındalık yaratılması amacıyla Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Engellilere sahip çıkmanın, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmanın ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri şüphesiz toplumumuzu daha da güçlendirecektir. Engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bu düşüncelerle, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak gördüğümüzü, tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum."