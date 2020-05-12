Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'nun Hemşireler Günü mesajı - Son Dakika

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorlu, mesajında hemşirelerin sağlık sektörünün vazgeçilmezlerinden olduğunu belirtti.

Hemşirelerin öneminin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden zorlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a karşı kahramanca mücadele eden hemşirelerimiz, temelinde insan sevgisi olan, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran sabrın öne çıktığı ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu ve asla değerini yitirmeyecek olan zor ve önemli bir meslek dalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve üstlendikleri sorumluluğu eksiksiz yerine getirerek, gece-gündüz fedakarca çalışan bu yüce mesleğin mensubu siz fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum."