Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'nun Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Zorlu, mesajında öğretmenliğin, bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin aynı zamanda bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade ettiğini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Her yönüyle öğretmenler, eğitim - öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Nitekim başöğretmen Atatürk, 'Öğretmenler, Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir' diyerek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğuna dikkati çekmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, bizleri bugünlere getiren tüm öğretmenlerimize sağlık ve esenlik dolu günler dilerim."