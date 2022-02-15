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Ermenek Belediyesi ev ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını dinliyor - Son Dakika

Ermenek Belediyesi ev ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını dinliyor

15.02.2022 12:34
Ermenek Belediyesi ev ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını dinliyor

Ermenek Belediyesi yeni başlattığı çalışmayla evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ermenek Belediyesi yeni başlattığı çalışmayla evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla bir araya geliyor.

Belediye Başkanı Atila Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, Ermenek'in binlerce yıllık geçmişe sahip Karamanoğullarına başkentlik yapan bir ilçe olduğunu bildirdi.

Karaman'ın en büyük ilçesi Ermenek'in daha iyi yerlere gelebilmesi için herkesin fikrine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak herkese ulaşabileceğimiz bir uygulama başlattık. Bu uygulamayla bir anket ekibi oluşturduk. Evin ısınma sistemi, evde kaç kişi yaşıyor, ailenin kaç çocuğu var, ailenin ve çocukların eğitim durumu, evde yaşayanların kronik rahatsızlıkları, gelirleri, sosyal güvenceleri var mı gibi sorular soruluyor. Ailelerden bazıları yardıma ihtiyacı olduğu halde bunu dile getiremiyor. Faturasını ödeyecek gücü yok, ama bunu kimseye söyleyemiyor. Bunun yanı sıra arkadaşlarımız unutulan geleneklerimizi, deyimlerimizi, masallarımızı, ağıtları, bedduaları, kelimeleri kayıt altına alıyor. Nasıl bir Ermenek görmek istiyorlar, fikirleri nelerdir bunu öğreniyoruz."

Amaçlarının mutlu ve daha yaşanabilir bir Ermenek olduğunu anlatan Zorlu, "Bugün arkadaşlarımız 23 hane gezmiş. Buradan iki vatandaşımızın acilen ameliyat olması gerektiğini, fakat buna imkanları olmadığını öğrendik. Hemen tedavileri için gerekli girişimleri yaptık. Bir bakıma ilçemizin röntgenini çekiyoruz. Bu röntgen filmi bize uzun yıllar fikir verecek ve ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Karaman, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenek Belediyesi ev ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını dinliyor - Son Dakika


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