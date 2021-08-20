Ermenek Belediyesinden aşure ikramı - Son Dakika

Ermenek belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı açıklamada, aşure geleneğinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Bu geleneğin devamı için belediye olarak Sipas Camisi ve Cuma Pazarı girişinde Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram ettiklerini ifade eden Zorlu, " Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesidir aşure. İnşallah bu yılda belediye olarak ikramımızı yaptık. Hemşerilerimize afiyet olsun." dedi.