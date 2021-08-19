Ermenek Belediyesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine tekne turu - Son Dakika

Ermenek Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında dini eğitim olan çocukları tekne gezisi ile sevindirdi.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı açıklamada, Sipas Camiinde devam eden yaz Kur'an kurslarında dini eğitim alan çocukların bu mutluluklarına mutluluk katmak istediklerini belirtti.

Çocukların güzel bir gün geçirmeleri için bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Zorlu, "İlk önce Turkuaz tesislerimizde onları ağırladık. Havuzda gönüllerince eğlendiler. Ayrıca tekne gezisiyle unutulmaz bir gün yaşadılar. belediye olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.