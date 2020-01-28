Ermenek Belediyesinin yaptığı hayvan barınağı tamamlandı - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için yapımına başlanılan barınak tamamlandı.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu gazetecilere yaptığı açıklamada, kış günlerinde sokak hayvanları için zorlaşan hayat koşullarına bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla Belediye tarafından yapılan hayvan barınağının faaliyete geçtiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu sokak hayvanlarının üşümemeleri, yiyecek ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması amacıyla daha önce ilçemizin belirli yerlerine kedi, köpek sığınma yerleri yapmıştık. bunlar şu an kullanılmakta. Fakat sokak hayvanlarının başıboş gezmeleri çocuklarımıza, kadınlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza ciddi manada rahatsızlık vermekteydi. Tabi bizim inanç ve yaşam biçimimize göre hayvan hakları da bir haktır ve hayvanlarımıza da itinalı bir şekilde davranmalıyız. Bunun için bir hayvan barınağı yaptık. Bu barınağı yapmamızın gayesi, şehrimizde başıboş dolaşıp halkımız açısından tehdit oluşturan sokak hayvanlarını burada toplayıp bakımlarını yapıp, onlar için de iyi bir yaşam alanı oluşturmak."