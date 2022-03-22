Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu - Son Dakika
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Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu

22.03.2022 16:39
Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut Başkan Ali Bardak yeniden seçildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut Başkan Ali Bardak yeniden seçildi.

Ermenek Belediyesi Sinema Salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için mevcut Başkan Ali Bardak ve Erkan Üçtaş yarıştı. Seçim sonunda Ali Bardak'ın listesi 329, Erkan Üçtaş'ın listesi 272 oy aldı.

Tekrardan seçilen Bardak, seçime katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Bunun bir hizmet yarışı olduğunu aktaran Bardak, "Bu yarışta aday olan listelerdeki tüm arkadaşlarımızın niyetleri esnaf arkadaşlarımıza ve ilçemize hizmet etmek. Bu bir seçim. Bir liste kazanacak. Ben tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim şu an itibarıyla bitmiştir. Artık hizmet zamanı." dedi.

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Kaynak: AA

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