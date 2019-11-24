Son Dakika Haberleri: Ermenek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Ermenek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Ermenek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ermenek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan kutlamalara daha sonra Ahmet Keleşoğlu Halk Eğitim Merkezinde devam edildi. Buradaki kutlamalara İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin ve millet mekteplerinin açılışının 91. yıl dönümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını ilk günkü duygu ve düşüncelerimizden hiçbir şey kaybetmeden bir kez daha yaşıyoruz. Eğitime önem vererek sorunlarını çözen milletler kültür sanat bilim ve teknolojide ilerleme göstermişler ekonomik ve toplumsal hayatta başarılı olmuşlardır. Toplumsal refah ve barışın tesisi noktasında önem arz eden temel şart, kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitim ilkelerin daima özel ilgi ve duyarlılık gösterdiği bir konu olurken eğitimin fonksiyonlarını yerine getirmesi ve toplumsal gelişimin hız kazanması her şeyden önce eğitimin anahtarı konumundaki öğretmenlerin özverili ve sabırlı çabalarına bağlıdır" dedi.


Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterisi ile öğretmenlerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılarla sona erdi. - KARAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti! Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ermenek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]