Son dakika! DHA YURT BULTENİ - 16 - Son Dakika

1-) MUĞLA'DA, 5'ER DAKİKA ARAYLA ORMANLIK İKİ ALANDA YANGIN

MUĞLA'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde, ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki nokta da rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında 5'er dakika arayla Menteşe'nin kırsal Göktepe Mahallesi, Kavaklı mevkisi ile Kavaklıdere ilçesinin Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı. Bölgelerden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin her iki noktadaki alevlere müdahalesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Orman yangınından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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2-) ERMENEK'TE 6 EVDE YANGIN ÇIKTI

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, 6 evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Eskice köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki diğer 5 eve de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerle birlikte yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evlerden birinde oturan ailenin tahliye edildiği diğer evlerde de kimsenin bulunmadığı belirtildi.