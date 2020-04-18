Ermenek'te 9 mahalle ve 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 9 mahalle ve 1 köy karantinaya alındı. İlçeye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Ermenek'te İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran Mahalleleri ile Ardıçkaya köyü Covid-19 pozitif tanısı konan hastaların filyasyon çalışmasında fazla kişiyle temas etmeleri ve il dışından gelen kişilerin fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Bu kapsamda mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınıp, maskesiz çıkmaya yasağı getirildi.Ayrıca Ermenek kent merkezi, Güneyyurt ve Kazancı beldesi ve köylerde pazarların kurulması geçici bir süre durduruldu. Başta ilçe merkezi olmak üzere belde ve köylere giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda jandarma ve poliste kontrol noktalarında uygulama yapıyor.

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