Ermenek'te alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye tarafından parke taşı yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin cadde ve sokaklarda kilitli parke yenileme çalışmaları devam ettiğini belirtti.

Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar doğrultusunda Ermenek Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ilçemiz 1. Ana caddede parke yenileme çalışması başlatıldı. Doğalgaz yapım çalışmaları, ağır geçen kış şartları ve yüksek tonajlı araçların geçmesiyle yerinden oynayan ve tahrip olan parkeler sökülerek yenilenmektedir. Belediyemiz ekipleri, çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açılması hedeftenmektedir."