Ermenek'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, ilçede asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, asfalt sezonunun bitmesine yakın imkanlar dahilinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmaların program dahilinde devam edeceğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde İlçemiz Meydan Mahallesi Cephanelik Camii ile Tol Medrese arasındaki yol güzergahının daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışma başlatmıştık. Çalışmalar kapsamında bölgedeki alt yapı yenileme ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları bitirilmiş olup yol tekrar trafiğe açıldı. Bu süreçte bir süre ilçe halkımıza rahatsızlık verdiğimizi biliyoruz. Ama bütün çalışmalar daha yaşanabilir bir Ermenek için. İlçe halkımız her şeyin en güzeline layık."