Son Dakika Haberleri: Ermenek'te CHP ve İyi Parti'den İttifak Protokolü

Ermenek'te CHP ve İyi Parti'den İttifak Protokolü

2 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Kamil Koçdayı ile CHP İlçe Başkanı Mümün Bozcu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yapacakları ittifak için protokol imzaladı.

Ermenek'te CHP ve İyi Parti'den İttifak Protokolü, System.String[]
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Kamil Koçdayı ile CHP İlçe Başkanı Mümün Bozcu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yapacakları ittifak için protokol imzaladı. 

İYİ Parti ve CHP,  31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde ittifak yapmaya karar verdi. Ermenek ilçesinde de İYİ Parti belediye başkanı adayı gösterecek, CHP'de İYİ Parti'nin adayı Atilla Zorlu'yu destekleyecek. Bu ittifak için iki partinin ilçe başkanları protokol imzaladı. İmzalanan protokolde, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçiminde CHP'nin aday göstermeyeceği ve İYİ Parti'nin adaylarının destekleneceği belirtildi. Meclis üyeliklerinin her iki partinin eşit temsili ilkesi doğrultusunda oluşturulacağı, Güneyyurt ve Kazancı beldelerinde CHP'nin adayının destekleneceğini kaydedildi. İki parti imzaladıkları bu protokolü de kamuoyuna duyurdu.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

Ermenek, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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