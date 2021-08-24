Ermenek'te çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Ermenek'te eskiyen çöp konteynerleri yenileri ile değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle dünyayı ve ülkemizi saran salgın sürecinde temizliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Bu nedenle belediye olarak ilçede ilaçlama ve temizlik işlerine verilen önemin artarak devam ettiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Ermenek için, İlçemiz genelinde eski durumda olan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye başladık. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda istenilen yerlere çöp konteynerleri koyuyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu konteynerleri aslına uygun şekilde kullanalım. Çöplerimizi mutlaka konteynerlerin içine bırakalım ve kapaklarını kapatalım."