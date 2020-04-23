Ermenek'te evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki iki katlı taş evde çıkan yangında yalnız yaşayan Şerife Varlı (83) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Görmeli köyünde çıktı. Yalnız yaşayan Şerife Varlı'nın evinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra içeri giren ekipler, Şerife Varlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre yanarak öldüğü üzerinde durulan Varlı'nın cansız bedeni otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.