Ermenek'te fener alayı

Ermenek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye tarafından fener alayı düzenlendi.

Fener alayı Lütfi Elvan Kent Meydanı önünden başlayıp Yassıkaya mevkisine kadar devam etti.

Yürüyüşe katılanlar Yassıkaya'ya varışında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Atila Zorlu tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Program müzik dinletisiyle sona erdi.