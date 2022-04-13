Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

13.04.2022 22:58
Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri D.Ş'nin(53) Yerbağ köyü, Çakal mevkisinde kaçak kazı yaptığı ihbarını aldı. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kazı yaparken yakaladı.

Ekipler olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ile şüphelinin üzerinde 1 adet gümüş yüzük,1 adet define ararken kullanıldığı düşünülen siyah iple bağlanmış çeyrek altın, 1 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve 2 adet obje ele geçirdi.

Jandarma komutanlığına götürülen şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ifadesinin alınmasından sonra bırakıldı.

Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

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Kaçak Kazı, Güneyyurt, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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