Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza - Son Dakika

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Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza
6 saat önce
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Adreslerdeki paralara da el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:52 Kaynak: DHA
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