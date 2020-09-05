Ermenek'te maden işçilerinden iş bırakma eylemi - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

İşçilerden Bülent Kuzu, yaptığı konuşmada, emekçinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

Daha iyi koşullara sahip olmak istediklerini belirten Kuzu, "Üretelim daha çok kazanalım Ermenek kazansın, herkes kazansın. Ben emeğimin karşılığını almak istiyorum. O yüzden direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz." dedi.

Mehmet Özkan ise madene çalışmaya geldiklerini ancak maden sahiplerinin yol ve yemek ücreti vermediği ileri sürerek, "Biz madene kendi imkanlarımızla geliyoruz ve yemeğimizi kendimiz getiriyoruz. Biz madeni çıkartıyoruz, maden sahibi kömürü satıp bir de üstüne devletten teşvik alıp bizim ücretlerimizi vermiyor. Biz maaşlarımızı istiyoruz." diye konuştu.

Maden Mühendisi Emel Tunçdemir de madende eylem yapan arkadaşlarını yalnız bırakmadığını ve kendisinin de alacağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıl madende çalıştım, Mart ayında buradan çıkışımı aldım. Buradan çıkış alarak ailemin yanına gittim. Alacaklarımı maden sahipleri yatıracaklarını söylediler. Fakat yatırmadılar. Hukuki olarak başvurdum, oradan da bir sonuç alamadım. İşçi arkadaşlarım aradı ve eylem yaptıklarını söylediler. Ben de buraya gelerek onlara katıldım. Ben de hakkım olanı istiyorum."