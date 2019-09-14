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Ermenek'te muhtarlar toplantısı

47 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Meral, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, bölgenin altyapı sorunlarının çözülmesi, köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların refah seviyesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.


Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği hizmetlerde yaşanan herhangi bir aksaklık ya da sıkıntıların var olması halinde bunları dile getirmelerini isteyen Meral, kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin esas alındığını dile getirdi.


Daha sonra söz alan muhtarlar sorunlarını dile getirdi.


Toplantıya, Ermenek Kaymakam Vekili Emrah Uzun, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez katıldı.

Fahri Meral, Karaman, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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