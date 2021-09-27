ERMENEK'TE 'ŞEHRANA' GELENEĞİ YAŞATILMAYA ÇALIŞILIYOR - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, iplere dizilen cevizlerin, un ve nişasta katılan kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp, çıkarılmasıyla elde edilen bandırmanın yapımında üzümün 'şehrana' adı verilen kayadan oluşan teknenin içinde çiğnenme geleneği yaşatılmaya çalışılıyor. Ermenek Doğa Sporları Eğitim ve Kültür Kulübü kurucularından Hulusi Oran,"?Şehrana ile üretim bölge kültüründe çok önemli yer tutan ve geçmişi bin yıllara dayanan bir gelenek. Bizim çocukluğumuz bu gelenek içerisinde geçti. Son 30-40 yıldır unutulmaya başladı. Biz de bu doğal ve organik bu üretim tarzını yeniden canlandırmaya ve dünya gündemine sunmak istiyoruz. Bunun içinde bu yıl şenlik düzenledik" dedi.

Ermenek'te, cevizlerin iplere dizildikten sonra un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılarak, çıkarılması sonucu elde edilen 'bandırma' geleneğine halen devam ediliyor. Bandırmanın yapımında ise üzümün 'şehrana' adı verilen kayadan oluşan teknenin içinde çiğnenmesi başka bir gelenek daha yaşatılmaya çalışılıyor. Şehrana geleneğini gelecek nesile aktarmak içinde 'Ermenek Şehrana Şenliği' düzenlendi. Bu yıl başlayan şenliğin her yıl devam etmesini planladıklarını ifade eden Ermenek Doğa Sporları Eğitim ve Kültür Kulübü kurucularından Hulusi Oran, şunları söyledi

"Şehrana ile üretim bölge kültüründe çok önemli yer tutan ve geçmişi bin yıllara dayanan bir gelenek. Bizim çocukluğumuz bu gelenek içerisinde geçti. Son 30-40 yıldır unutulmaya başladı. Biz de bu doğal ve organik bu üretim tarzını yeniden canlandırmaya ve dünya gündemine sunmak istiyoruz. Bizans döneminde şehranayla üretilen şaraplar Konstantinopol'ün vazgeçilmezi olmuş. Karamanoğlu döneminde en güzel pekmez ve sirke bu yöntemle üretilmiş. Üretilen pekmezle bizim 'bandırma' dediğimiz ve şu an da ülkede 'cevizli sucuk' diye bilinen kışlık enerji deposu, bu yöntemle üretilmiş. Biz de şimdi bu üretim tarzını Ermenek dışında da bilinmesini sağlayıp, gerek Ermenek'e gerek ülkemizin kültürüne sunarak hem kültürümüze bir katkı sunmuş olmayı hem de Ermenek'i bu yolla tanıtmayı planlıyoruz."