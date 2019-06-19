Son Dakika Haberleri: Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
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Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu

1 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.

Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu, System.String[]
KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı. 
Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel sularında sürüklenen park halindeki otomobil, dere yatağına uçtu. 2 eve su basarken, köyün sokaklarında çamur ve balçık oluştu. Çoğu tarla sular altında kalırken, 2 sokakta meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
Ermenek, Güncel
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