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Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli - Son Dakika

Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli

10.11.2021 14:53
Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Ermenek Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm" konulu panel düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Ermenek Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm" konulu panel düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak söz alan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek'in tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsederek, "Ermenek Belediyesi olarak Ermenek'in tarihi güzelliklerinin tanıtılması ve turizminin gelişmesi için il ve ilçedeki paydaşlarımızla ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün de burada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokullarımız tarafından düzenlenen panel de bir araya geldik. Panelin Ermenek ve Karaman için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Panele çevrimiçi katılan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ise konuşmasında Ermenek'in tarihinin çok eski dönemlere kadar uzanan ve ilk çağlardan günümüze kadar insanlık tarihinin önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir ilçe olduğunu söyledi.

Gerek kültürel geçmişi gerekse de doğal güzellikleriyle bölgemizin istisnai yerleşim yerlerinden birisi olan Ermenek'in arkeoloji, tarih, gastronomi, rekreasyon ve turizm potansiyellerini barındırmasının yanı sıra endemik türler bakımından da ülkemizde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Ak, " Bu özellikleri ile de farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren nadide bir ilçemizdir. Bu bakımdan bu güzel ilçemizin çok sayıda araştırmacının katkılarıyla pek çok yönden incelenmesi büyük bir önem taşırken bu alanlardaki kazanımları sürdürülebilir kılmak, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürüterek toplumsal ve akademik hayata katkıda bulunabilmek üniversitemizin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Ak konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi:

"Panelden çıkacak sonuçların Ermenek'i adeta yaşayan, nefes alıp veren bir şehir müzesi olarak görebilmeye, Ermenek'te yaşamış olan tüm toplulukların bıraktıkları kültür ve sanat mirasını kavrayabilmeye, ilçenin coğrafyasının sunduğu rekreasyon ve turizm potansiyelini anlayabilmeye ve bu potansiyelden faydalanabilmek yolunda atılacak adımlara ilham vermesini temenni ediyorum. Panelin aynı zamanda Üniversitemizin Ermenek Yerleşkelerinde eğitimlerine devam eden kıymetli öğrencilerimizin, eğitim süreçleri boyunca kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirecekleri faaliyetleri çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye katkıda bulunacağını düşünüyorum."

Açılış konuşmalarının ardından yönlendiriciliğini KMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Ali Orak'ın yaptığı panele geçildi.

Panelde gün boyunca "Seyahatnamelere göre 20.yy başlarında Ermenek'in Genel Görünümü, Rekreasyon Yönetimi, Türk Kültür Sanat Düşüncesinin Ermenek'teki İzleri, Turizm Potansiyeli Açısından Ermenek ve Çevresinin Değerlendirilmesi, Ermenek Bölgesindeki Rekreasyon Alanları ve Rekteatif Etkinliklerin Değerlendirilmesi konu başlıkları çerçevesinde sunumlar yapıldı.

Panel onurluk ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Ermenek Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen panele Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Yusuf Alparslan Argun, İl Genel Meclis Üyeleri, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite personeli ve öğrenciler de panelde yer aldı.

Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli
Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli
Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli

İstiklal Marşı, Atilla Zorlu, Ermenek, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenek'te tarih, kültür, sanat ve turizm paneli - Son Dakika


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