Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı - Son Dakika
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Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı

13 dakika önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavrüs testi pozitif çıkan R.K. (54) adlı erkek hasta, hastanede tedaviye, ailesi de evde karantinaya alındı.

Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, koronavrüs testi pozitif çıkan R.K. (54) adlı erkek hasta, hastanede tedaviye, ailesi de evde karantinaya alındı.

Yaklaşık 11 bin nüfuslu Ermenek ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile hastaneye giden R.K.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. R.K. hastanede tedaviye alınırken, eşi ve 2 çocuğu evlerinde 14 gün karantina altında tutulacak. İlçede ilk koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

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Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:17 Kaynak: DHA

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