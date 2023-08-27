Ermenek'te tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı - Son Dakika

Ermenek'te tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı

Ermenek\'te tur otobüsü devrildi: 3\'ü ağır 26 yaralı
Son Güncelleme: 27.08.2023 18:40

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yokuş yukarı çıkamayan tur otobüsü geriye doğru kayarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada aralarında sürücünün de olduğu 26 kişi yaralandı. 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

YOKUŞU ÇIKAMAYIP DEVRİLDİ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 70 ABT 436 plakalı tur otobüsü, Susaklı Mahallesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi arkasında bulunan yokuşu çıkamadı. Geriye doğru kayan ve kontrolden çıkan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi.

Ermenek'te Tur Otobüsü Devrildi: 3'ü Ağır 26 Kişi Yaralandı

3'Ü AĞIR 26 YARALI

Kazada aralarında araç sürücüsünün de olduğu 26 kişi yaralandı. Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ermenek'te Tur Otobüsü Devrildi: 3'ü Ağır 26 Kişi Yaralandı
Kaynak: AA

Ahmet Keleşoğlu, Karaman, Kaza, Turizm, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ermenek'te tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenek'te tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı - Son Dakika
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