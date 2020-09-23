Ermenek'te wingsuit pilotu, 1530 metreden atladı - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde atlayış sporcusu Cengiz Koçak, 1530 metre yükseklikten wingsuit (havadaki düşüş hızını yavaşlatan özel kıyafetle) atlayıp, yaklaşık 1,5 kilometre uçtuktan sonra paraşütlü barajın kenarına indi. O anlar ise kameralara yansıdı. Sporcu Cengiz Koçak, Taşeli Platosundaki Ermenek'te farkla noktalardan atlayışlarını sürdürüyor. Koç, bu kez de 1530 metre yükseklikten atlayıp, yaklaşık 1.5 kilometre uçup, Ermenek Barajı kenarına indi. O anlarda kameralara yansıdı. Atlayış yaptıkları noktaları uluslararası sisteme girdiğini ve herkesin bu bölgeden atlayabileceğini ifade eden Cengiz Koçak, "Ermenek doğa sporları açısından baraj gölü, dağlar, orman, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer" dedi.