Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak - Son Dakika

Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 65 yaş üstü kişilerin market ve eczane ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından sağlanacağı açıklandı.

Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 65 yaş üstü kişilerin market ve eczane ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından sağlanacağı açıklandı.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak insan odaklı hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararından önce böyle bir karar aldıklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir karar alarak sosyal paylaşım kanallarımızda paylaştık. Vatandaşlarımıza duyurduk. Paylaşımlarda telefon numarası verdik. Bize başvuran hemşehrilerimizin tüm gıda ve eczane ihtiyaçlarını personelimiz karşılayacak. Herkes çekinmeden arayabilir. İnsan sağlığı her şeyden önemli."

İçişleri Bakanlığı, Karaman, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 17:57:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]