Ermenek'te zabıta ekiplerinden marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika

Ermenek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki market ve iş yerlerinde fiyat, gramaj, hijyen ve etiket denetimi yaptı.

Belediye Başkanı Atila Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı öncesinde temel gıda ve tüketim ürünlerinde kur dalgalanmalarına karşı haksız kazancın önüne geçmek için fiyat denetimlerine devam edileceğini belirtti.

Belediye zabıta ekiplerinin, yeni yıla sayılı günler kala halk sağlığını korumak amacıyla İlçe genelinde gıda sektörüne yönelik denetimlerini artırdığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yoğun olarak kullanılan kasap, market, manav, pastane ve fırınlarda hijyen kuralları konusunda esnaflarımızı uyarırken, denetimler sırasında gıda ürünlerinin üretim yeri, ürün etiketleri, raf ve kasa arasındaki etiket karşılaştırması ile kasaplarımıza yönelik denetimlerde ise mühürsüz et, kaçak et ve hijyen koşuları konusunda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerimiz artarak devam edecek."