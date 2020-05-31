Ermenek'te zeytinden sonra çilekte yöre halkının umudu oldu - Son Dakika

Ermenek'te zeytinden sonra çilekte yöre halkının umudu oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından ocakların kapanmasıyla birlikte yöre halkı alternatif ürün üretimine yönlendi.

Ermenek'te zeytinden sonra çilekte yöre halkının umudu oldu, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından ocakların kapanmasıyla birlikte yöre halkı alternatif ürün üretimine yönlendi. İlçede zeytinden sonra çilekte yöre halkının umudu oldu.


Toroslar'ın zirvesinde bulunan Ermenek ilçesinde zeytin üretiminden sonra çilekte üretilmeye başlandı. 2009 yılında yapımı tamamlanan Ermenek Barajı'nın bölgenin iklim değişikliğine etkisi ile farklı bitkiler yetişmeye başladı. Yeni iklim koşullarına en uygun bitkilerden biri de çilek oldu. İlçede her geçen yıl üretimi artan çilek, bölge halkının yeni gelir kaynaklarından birisi olmaya başladı. Büyük bir kısmı baraj sularının altında kalan maden ocaklarının kapanmasıyla gelir kaybı yaşayan ilçe halkı, önce zeytin, bu yıl da üretimi artan çilekle yeniden gelirlerini artırdı. 2021 yılında çilek rekoltesinde ciddi artış beklenirken, ilçede kurulan helva ve kurutma fabrikası da istihdama katkı sağlıyor.


"Hedefimiz bin dekar"


Birçok tarımsal projenin koordinatörlüğünü yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Orhan İltaş, ilçede her geçen yıl çilek üretiminin artmasını beklediklerini belirterek, "Arazimiz yaklaşık 24 dekarlık bir arazi, yandaki bölüm ile beraber 42 dekar. Burada çilek ile ilgili olarak ilk çalışmalarımız ve ilk ürünlerimiz. Görüldüğü üzere hasada başlandı. Çilek gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 15 derecelik bir sıcaklığı sever. 15 derecenin altında sıkışma olursa çilek biraz isyan edebilir. Yöremiz bu donelere çok uygun. Bu veriler doğrultusunda da bahçelerimiz kuruldu. Verimlerimizde tonaj olarak dekara yaklaşık 3-4 tonda başladı. İkinci yılda 5-6 ton ile devam edecek. Şu an itibariyle uygulamalarınız pilot bahçelerimizde hasat devam ediyor. Yaklaşık bin dekarlık bir hedefimiz söz konusu. Şu an çalışan insanlarımıza bir iş kaynağı, bir gelir elde ediliyor. Fabrikamız içinde sözleşmeli tarım yapılarak ürünlerimiz fabrikamızla tarladan sofraya getirilmiş oluyor" dedi.


"Bölgeye büyük kazanç sağlayacak"


Ermenek Ziraat Odası Başkanı Yusuf Özçelik ise, "2014 yılında yaşanan maden kazasından sonra bölgemizde tarım ürünlerini çeşitlendirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Yeni bir çalışma olarak da bölgemizde çilek üretimi başlamıştır. Bölgemizde bir de fabrika yapıldı ve bu fabrikanın da işsizliğe büyük bir katlısı olacak. Bölgemizde bin 500 ton civarında çilek üretimi beklentisi var. Hatta 200 dönümlük arazi üzerinde çilek üretimi planlanmaktadır. İlçeye açılan fabrikaya bölge dışından bile çilek gelmektedir. Şayet burada üretimi sağlıklı ve verimli bir şekilde yapabilirsek, bölge halkımıza büyük bir getiri sağlayacaktır. Bölgemizde araziler parçalı olduğu için iklimle birlikte çilek üretimine elverişlidir. İnşallah deneme üretimleri devam ediyor. Arkadaşlar iyi olduğunu söylüyorlar, daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Ermenek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ermenek'te zeytinden sonra çilekte yöre halkının umudu oldu - Son Dakika Ekonomi

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