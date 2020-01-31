Ermenek'ten depremzedelere gönderilen yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, deprem bölgesine gönderildi.
Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) tarafından düzenlenen yardım kampanyası bugün sona erdi. Toplanan yardımların yüklendiği tır, kent merkezinde düzenlenen törenle deprem bölgesine uğurlandı.
Törene AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek Kaymakam Vekili Emrah Uzun, Belediye Başkan Vekili Nihat Azdural, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe teşkilatı yöneticileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.