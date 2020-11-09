Ermenek, Türkiye'nin 'wingsuit' merkezi oluyor - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi, Wingsuit (havadaki düşüş hızını yavaşlatan özel kıyafetle atlayış) sporunun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Daha önce Türk sporcuların atlayış yaptığı ilçede, Rus sporcu Yuri Kuznetsov 1000 metreden atlayış gerçekleştirdi.

Sporcu Cengiz Koçak, eylül ayında Taşeli Platosundaki Ermenek'te farklı noktalardan yaptığı atlayış noktalarını, internet üzerinden Dünya Wingsuit Haritası'na kaydetti. Böylelikle de yabancı sporcular da bölgeye gelmeye başladı.

Rus sporcu Yuri Kuznetsov, Mennan Kalesi yanındaki 'Habibe' çıkış noktasından, yaklaşık 1000 metre yükseklikten atlayış gerçekleştirdi. Bugüne kadar farklı ülkelerde binden fazla atlayış yaptığını söyleyen Kuznetsov, " Türkiye 'de ilk atlayışımı Ermenek ilçesinde gerçekleştirdim.

Doğasıyla da muhteşem bir yer. Tüm sporculara burada atlayış yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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