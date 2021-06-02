Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!

44 günlük Dağlık Karabağ savaşının ardından Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında provokasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askeri, Azerbaycan askerleri tarafından esir alınmıştı.
Gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Ermenistan, yeni bir provokasyona imza attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin sınırı geçtiğini bildirdi.
Ermeni askerlerinin, Azerbaycan'ın geri aldığı Kelbecer'in Armutlu köyüne doğru ilerlediği ifade edildi. Yaşananlar üzerine harekete geçilirken, Ermenistan askerleri bölgeyi terk etmeye zorlandı, bu süreçte silah kullanılmadığı kaydedildi.
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