Ermeni askerleri, Azerbaycan mevzilerini hedef almaya devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açmaya devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz yerel saatle 03.00'dan başlayarak Kelbecer'in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak ateş altına alındığını belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği aktarıldı. - BAKÜ