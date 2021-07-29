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Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı - Son Dakika

Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı

29.07.2021 11:58
Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı, System.String[]

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere tekrar ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere tekrar ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Temmuz yerel saatle 02.45'den başlayarak saat 03.40'a kadar Kelbecer'in Zeylik köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Yukarı Şorca köyünde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar ve F-1 tipi el bombası kullanılarak ateş açıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından saldırıya karşılık verilerek cevap ateşi açıldığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Azerbaycan, El Bombası, Ermenistan, Ermeni, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı - Son Dakika


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