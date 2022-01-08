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Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

08.01.2022 15:44
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği belirtildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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Azerbaycan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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