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Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

10.02.2022 09:08
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

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Azerbaycan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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