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Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

15.02.2022 10:30
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Parmakbine köyü istikametindeki mevzilerin, 14 Şubat'ta saat 18.45'ten itibaren Basargeçer ilinin Zerkent köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun bugün saat 01.40 sularında ise Tovuzkale ilinin Çınarlı köyü istikametinden Tovuz ilinin Ağbulak köyünde yerleşen Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.

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Sevgililer Günü, Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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