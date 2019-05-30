Ermeni askerleri tarafından açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
32 dakika önce
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:10 Kaynak: İHA
Azerbaycan- Ermenistan
cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucu Agil Omarov isimli askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, saldırının AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan'da olduğu sırada gerçekleştirildiği ve düşman tarafından Ağdam yönünde açılan keskin nişancı ateşi sonucu sonucu asker Agil Omarov'un öldürüldüğü vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. - BAKÜ
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