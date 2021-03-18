Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti - Son Dakika

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

18.03.2021 18:41

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan'daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar, ülkede tepkilere yol açtı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan'daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar, ülkede tepkilere yol açtı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan'daki Erivan Kafe'de bugün saat 16: 10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan'ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYE YUMRUK YAĞMURU

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'a sosyal medyadan tepki yağdı.


Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

Ermenistan, Bilişim, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti - Son Dakika


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