Ermeni çetelerinin katliam yaptığı Gedikli'den 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesine tepki - Son Dakika

Türkiye'nin Ermenistan sınırında yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gedikli köyünde, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Ermeni çetelerince 1915-1919 döneminde neredeyse köyde yaşayanların tamamının katledildiği Gedikli, Ermenilerin Doğu Anadolu'da Müslüman Türk nüfusuna uyguladığı katliamların en büyük kanıtı durumunda.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, beraberindekilerle Ermeni çetelerince Türklere uygulanan zulüm ve katliamların izlerini taşıyan Gedikli köyünü ziyaret ederek, burada Türk Tarih Kurumunca 2003 yılında yapılan kazı çalışmalarında öldürülerek toplu gömüldükleri tespit edilen 96 kişinin toplu mezarında dua etti.

Belediye Başkanı Türkan, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'ın ve Tuzluca ilçesinin geçmişte Ermenilerce yapılan katliamların en sık yaşandığı yer olduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarının tarihsel çelişkili ve vicdanları sızlatan bir açıklama olduğunu ifade eden Türkan, şöyle konuştu:

"Biz Ermenistan sınırında yaşayan bölge halkı olarak Ermeni çetelerince toplu katliamlara maruz kaldık. Iğdır'da, Tuzluca'da, Hakmemmet, Oba köylerinde ve şu anda bulunduğumuz Gedikli köyünde katliamların yapıldığı toplu mezarlar bulunmaktadır. Sayın Biden, birileri sizi kandırıyor mu, ya da siz art niyetli misiniz bilmiyorum ama gelin sizi burada misafir edelim. Burada sivil, yaşlı, çocuk ve hamile kadın demeden vahşice katledilen Müslümanlara ait toplu mezarlığı göreceksiniz."

Türkan, 1919 yıllarında Hınçnak ve Taşnak çetelerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde inanılmaz katliamlar yaptığını belirterek, bu katliamların delilli ve tespitli halde somut kanıtlarla gün yüzünde olduğunu dile getirdi.

Bizzat o dönemde katliamlarda rol almış çete mensuplarının katliamları itiraf ettiğini aktaran Türkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"O dönemde olaylara katılmış örgüt elamanlarının bölgedeki hamile kadınları öldürmeden önce karnındaki bebeğin erkek mi, kız mı şeklinde iddiaya girdiklerini, süngülerle Anadolu kadınının karnını deştiklerini itiraf etmişlerdir. Bölgede katledilen Müslüman halk, toplu mezarlarda yatanların yeri Müslüman bölge ama ne hikmetse yapılan açıklama tam tersidir. Bu tarihe atılmış iftiradır, Anadolu'ya, Türk milletine, Türkiye'ye, İslam alemine iftiradır. Bu talihsiz açıklamayı kınıyoruz."