Ermeni güçleri Berde bölgesine Tochka-U balistik füzeyle saldırdı
08.10.2020 14:46
Ermenistan silahlı güçlerinin Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü.
Ermenistan silahlı güçlerinin Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü. Goranboy'da 1 sivil, top atışları sonucu yaşamını yitirdi, Berde kentindeki bir restoran ile evlerin vurulması sonucu 6 sivil yaralandı. Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Berde bölgesine Tochka-U tipi balistik füze ile saldırdığı belirtildi.
Son Dakika Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu