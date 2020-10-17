Ermeni güçleri Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı
17.10.2020 02:43
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Gence'deki saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.
İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.Ermeni ordusunun Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı. Ermeni güçlerinin Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.Enkaz altında kalan sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika Türk istihbaratı, Birleşik Arap Emirlikleri ajanını yakaladı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür